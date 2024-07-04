Полузащитник сборной Германии покрасился в розовый цвет перед игрой с Испанией

Опорный полузащитник сборной Германии Роберт Андрих сменил имидж перед матчем с командой Испании в четвертьфинале чемпионата Европы – 2024.

Хавбек покрасил волосы в розовый цвет в преддверии важного противостояния. 29-летний исполнитель был замечен в новом образе на тренировочном занятии национальной команды.

Поединок 1/4 финала между сборными Германии и Испании состоится на стадионе в Штутгарте в пятницу, 5 июля. Начало встречи запланировано в 19:00 по московскому времени. Команда, победившая в этой встрече, встретится в полуфинале против Португалии или Франции.