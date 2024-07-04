Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
1/8 - 2 июля
Румыния
0
Нидерланды
3
1/8 - 2 июля
Австрия
1
Турция
2
1/4 - 5 июля
Испания
Германия
1/4 - 5 июля
Португалия
Франция
1/4 - 6 июля
Англия
Швейцария
1/4 - 6 июля
Нидерланды
Турция
Чемпионат Европы по футболу 2024

Полузащитник сборной Германии покрасился в розовый цвет перед игрой с Испанией

04 Июля 2024 • 13:32 Комментировать

Опорный полузащитник сборной Германии Роберт Андрих сменил имидж перед матчем с командой Испании в четвертьфинале чемпионата Европы – 2024.

Хавбек покрасил волосы в розовый цвет в преддверии важного противостояния. 29-летний исполнитель был замечен в новом образе на тренировочном занятии национальной команды.

Поединок 1/4 финала между сборными Германии и Испании состоится на стадионе в Штутгарте в пятницу, 5 июля. Начало встречи запланировано в 19:00 по московскому времени. Команда, победившая в этой встрече, встретится в полуфинале против Португалии или Франции.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 1
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии Роберт Андрих
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Определились три пары 1/4 финала Евро-2024 Родриго одним словом прокомментировал пост Роналду после победы Португалии Криштиану Роналду высказался о четвертьфинале с Францией на Евро Мане обратился к Роналду после незабитого пенальти на Евро-2024 «Спартак» оформил сразу два трансфера Назван лучший исполнитель штрафных ударов в истории: Месси на 5-м месте, Роналду – 19-й «Матч ТВ» не покажет два матча 1/4 финала Евро-2024 Пора забыть Месси и Роналду: 5 игроков, про которых будет говорить весь мир Роналду сделал заявление о незабитом пенальти Кто на кого выходит в полуфинале: Турнирная сетка Евро-2024
Франция - Бельгия: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 Криштиану не забил пенальти в овертайме, но исправился в серии: Португалия просочилась в четвертьфинал Евро-2024 Португалия - Словения: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Стипиди: «Кварацхелия – посредственность, у сборной Грузии цирковой уровень» Италия сняла корону и бесславно едет домой: Швейцария легко шагнула в четвертьфинал Евро-2024 Пора забыть Месси и Роналду: 5 игроков, про которых будет говорить весь мир Швейцария - Италия: где смотреть прямую трансляцию онлайн - 2:0 Италия имеет право подать протест на результат матча против Швейцарии на Евро-2024 Пять молодых игроков, которые зажгли на Евро-2024 и готовы стать футболистами мирового класса Назван лучший исполнитель штрафных ударов в истории: Месси на 5-м месте, Роналду – 19-й
Спортивные новости
Известный тренер оценил психологическое состояние Рублёва после истерики на Уимблдоне Психолог объяснил агрессивное поведение Рублёва на корте Даниил Медведев пробился в третий круг Уимблдона Рублёв проиграл 122-й ракетке мира в первом круге Уимблдона Медведев разгромил американца на старте Уимблдона Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 04 Июля
13:32 · Чемпионат Европы 2024
Полузащитник сборной Германии покрасился в розовый цвет перед игрой с Испанией
13:25 · Чемпионат Европы 2024
Сёмин высказался о встрече Испании и Германии в 1/4 финала Евро
13:21 · Чемпионат Европы 2024
Сёмин: «Франция должна быть в финале Евро-2024»
13:19 · Чемпионат Европы 2024
Линекер прокомментировал срыв Криштиану Роналду после незабитого пенальти
13:07 · Чемпионат Европы 2024
Сёмин: Португалия пройдёт Францию, если решит проблему Роналду
13:04 · Чемпионат Европы 2024
Кроос раскрыл, зачем вернулся в сборную Германии
12:58 · Чемпионат Европы 2024
Гримальдо: «Ямаль обладает ненормальным талантом»
12:56 · Чемпионат Европы 2024
Натхо выделил три сборные на Евро-2024
12:51 · Чемпионат Европы 2024
Лапорт резко ответил Леманну: «Если Испания победит Германию, ему придётся заткнуться»
12:08 · Чемпионат Европы 2024
Перед матчем с Португалией в лагерь Франции вернулся полузащитник
11:52 · Чемпионат Европы 2024
Участник 1/8 финала Евро может переехать в Россию
11:22 · Чемпионат Европы 2024
Генич сделал прогноз на матч Испания - Германия в четвертьфинале Евро 1
11:09 · Чемпионат Европы 2024
Мор назвал сборную, которая его больше всего удивила на Евро
10:59 · Чемпионат Европы 2024
Мендеш: «Мы все мотивированы перед матчем с Францией, это большая игра»
10:57 · Чемпионат Европы 2024
Полузащитник «Реала» сыграет вместо Рабио против Португалии в 1/4 финала Евро
Все новости