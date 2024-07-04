Сёмин высказался о встрече Испании и Германии в 1/4 финала Евро

Экс главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о предстоящей встрече сборных Испании и Германии в четвертьфинале чемпионата Европы 2024 года.

«На сегодняшний момент, как команды провели игры, Испания и Германия - это две сильнейшие сборные. Но таков жребий. Это будет один из интереснейших матчей на чемпионате Европы», - передает слова российского специалиста «Чемпионат».

Матч между испанцами и немцами пройдет в пятницу, 5 июля. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Напомним, что чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля.