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Чемпионат Европы по футболу 2024

Сёмин: «Франция должна быть в финале Евро-2024»

04 Июля 2024 • 13:21 Комментировать
Португалия
...
Франция
1 3.50 X 3.00 2 2.40
05.07 22:00

Легенда «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о перспективах сборной Франции на текущем чемпионате Европы.

«Я думаю, что они должны быть в финале Евро. Франция идет по восходящей. Мне очень понравилась их последняя игра с Бельгией», — цитирует Сёмина «Чемпионата».

Напомним, сборная Франции одолела бельгийцев в рамках 1/8 финала Евро-2024 с минимальным счетом 1:0.

Завтра, 5 июля, подопечные Дидье Дешама встретятся с Португалией в четвертьфинале турнира. Начало поединка запланировано на 22:00 по мск. За всеми событиями игры вы сможете следить в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Сёмин: Португалия пройдёт Францию, если решит проблему Роналду 

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Евро-Футбол.Ру,
Юрий Сёмин Сборная Франции

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