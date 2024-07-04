Сёмин: «Франция должна быть в финале Евро-2024»

Легенда «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о перспективах сборной Франции на текущем чемпионате Европы.

«Я думаю, что они должны быть в финале Евро. Франция идет по восходящей. Мне очень понравилась их последняя игра с Бельгией», — цитирует Сёмина «Чемпионата».

Напомним, сборная Франции одолела бельгийцев в рамках 1/8 финала Евро-2024 с минимальным счетом 1:0.

Завтра, 5 июля, подопечные Дидье Дешама встретятся с Португалией в четвертьфинале турнира. Начало поединка запланировано на 22:00 по мск. За всеми событиями игры вы сможете следить в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Сёмин: Португалия пройдёт Францию, если решит проблему Роналду