Линекер прокомментировал срыв Криштиану Роналду после незабитого пенальти

Бывший английский нападающий Гари Линекер высказался об эмоциональном срыве португальца Криштиану Роналду после незабитого пенальти в матче 1/8 финала Евро против Словении (0:0, 3:0 пен.).
«Его команда не проигрывала, еще было за что сражаться. Мне не хотелось этого говорить, но поведение Криштиану было как у школьника, когда у него что-то не получается, и он из-за этого срывается», - передает слова Линекера Inside Mirror.
На чемпионате Европы 39-летний Роналду провел четыре поединка, в которых отметился лишь одной результативной передачей. В четвертьфинале сборная Португалии встретится с командой Франции.
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