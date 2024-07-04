Сёмин: Португалия пройдёт Францию, если решит проблему Роналду

Экс-наставник «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о шансах сборной Португалии в предстоящем четвертьфинальном матче Евро-2024 с Францией.

«В сборной Португалии очень квалифицированные игроки. Если они решат проблему Роналду, пройдут дальше», — приводит слова Сёмина «Чемпионат».

При этом специалист добавил, что считает Роналду профессионалом, отметив, что в матче с французами он может улучшить свою игру.

На текущем чемпионате Европы 39-летний Роналду провел четыре матча, в которых записал на свой счет один ассист.

Игра 1/4 финала между Португалией и Францией пройдет 5 июля, начало — в 22:00 по мск.