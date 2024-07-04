Кроос раскрыл, зачем вернулся в сборную Германии

«Мое возвращение в сборную связано с целью победить на Евро. Я бы не вернулся, если бы думал, что у нас нет шансов. Важные матчи выигрываются за счет сильного центра поля. Команда, которая доминирует в этой зоне, имеет самые большие шансы на успех», - передает слова немецкого хавбека пресс-служба УЕФА.