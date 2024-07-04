Гримальдо: «Ямаль обладает ненормальным талантом»

Левый защитник сборной Испании Алехандро Гримальдо оценил талант вингера Ламина Ямаля, который является одним из ключевых игроков команды Луиса де ла Фуэнте на Евро-2024.

«Ямаль обладает ненормальным талантом. Тренер дал много уверенности молодым игрокам. Он просит их играть уверенно. Талант Ламина играет большую роль, но тренер тоже внёс свою лепту в его развитие», – цитирует Гримальдо Barca Universal.

В последнем сезоне 16-летний Ямаль отметился 5 голами и 5 результативными передачами в чемпионате Испании в составе каталонской «Барселоны». На Евро-2024 Ламин успел записать на свой актив два ассиста в четырёх матчах.