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Чемпионат Европы по футболу 2024

Гримальдо: «Ямаль обладает ненормальным талантом»

04 Июля 2024 • 12:58 Комментировать
Испания
...
Германия
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05.07 19:00

Левый защитник сборной Испании Алехандро Гримальдо оценил талант вингера Ламина Ямаля, который является одним из ключевых игроков команды Луиса де ла Фуэнте на Евро-2024.

«Ямаль обладает ненормальным талантом. Тренер дал много уверенности молодым игрокам. Он просит их играть уверенно. Талант Ламина играет большую роль, но тренер тоже внёс свою лепту в его развитие», – цитирует Гримальдо Barca Universal.

В последнем сезоне 16-летний Ямаль отметился 5 голами и 5 результативными передачами в чемпионате Испании в составе каталонской «Барселоны». На Евро-2024 Ламин успел записать на свой актив два ассиста в четырёх матчах.

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