Натхо выделил три сборные на Евро-2024

Бывший полузащитник московского ЦСКА, а ныне футболист сербского «Партизана» Бибрас Натхо высказался о чемпионате Европы – 2024, который проходит на футбольных полях Германии.

«Мне нравится тотальный футбол Испании на Евро-2024. Но еще Германия и Франция невероятно сильные», - передает слова Бибраса «Спорт-Экспресс».

Напомним, что на чемпионате Европы наступила пора четвертьфиналов. На этой стадии сформированы следующие пары: Испания – Германия, Франция – Португалия, Англия – Швейцария и Нидерланды – Турция.

Финальный поединок престижного турнира состоится 14 июля.