Лапорт резко ответил Леманну: «Если Испания победит Германию, ему придётся заткнуться»

Защитник сборной Испании Эмерик Лапорт резко отреагировал на высказывание бывшего немецкого вратаря Йенса Леманна. Экс-голкипер назвал испанцев «командой неопытных и невысоких детей».

«Нас не задевают его слова. Если мы одержим победу, то ему придется заткнуться. Слова Леманна не имеют большого значения», - передает слова футболиста газета Marca.

Поединок между сборными Испании и Германии состоится в пятницу, 5 июля. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Победитель этого противостояния встретится в полуфинале Евро-2024 с Португалией или Францией.