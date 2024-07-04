Перед матчем с Португалией в лагерь Франции вернулся полузащитник

Атакующий полузащитник сборной Франции Кингсли Коман вернулся в расположение национальной команды на чемпионате Европы – 2024. Об этом рапортуют журналисты Footmercato.

Об отъезде вингера из лагеря «трёхцветных» было объявлено в конце июня. Кингсли улетел на роды к своей супруге.

На чемпионате Европы сборная Франции пробилась в четвертьфинал, где померяется силами с национальной командой Португалии. Встреча состоится в пятницу, 5 июля. Начало поединка запланировано в 22:00 по московскому времени. Победитель этого противостояния сыграет против Испании или Германии.