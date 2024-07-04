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Чемпионат Европы по футболу 2024

Стало известно наказание звезды Англии Беллингема за скандальный жест

04 Июля 2024 • 12:01 Комментировать

Стало известно, какое наказание получил Джуд Беллингем за неприличный жест рукой в области паха по ходу матча чемпионата Европы против Словакии.

Как стало известно Bild, лидер сборной Англии не будет наказан дисквалификацией за скандальное поведение. Однако игрок получил денежный штраф на пятизначную сумму. Таким образом, полузащитник сможет сыграть в четвертьфинале Евро против команды Швейцарии.

В 1/8 финала англичане с трудом переиграли Словакию со счетом (2:1). Голами в составе «трёх львов» отметились Беллингем и Кейн.

Матч Англии и Швейцарии в четвертьфинале чемпионата Европы состоится в субботу, 6 июля.

В УЕФА приняли решение по скандальному жесту Беллингема на Евро-2024

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Англии Сборная Швейцарии Джуд Беллингем ещё теги
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