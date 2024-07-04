Бывший полузащитник «Ромы» Сергей Гуренко в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» выразил уверенность в том, что из-за тяжёлых чемпионатов футболисты не показывают лучший футбол на Евро-2024.

«Я бы объяснил это тем, что выдались очень сложные чемпионаты клубные. Очень много матчей сыграли футболисты, которые выступают в чемпионате Англии.

Мне кажется, Мбаппе помешала эта сага с переходом в «Реал». Где-то сказалось психологически. Он уже в конце чемпионата и в «ПСЖ» выглядел не лучшим образом.

Всё равно я связываю проблему, что мы не можем выделить лидеров в сборных, с тяжелым чемпионатом, и многие игроки психологически устают», — сказал Гуренко.