Участник 1/8 финала Евро может переехать в Россию

Защитник национальной сборной Словении и клуба «Целе» Жан Карничник может продолжить карьеру в Российской премьер-лиге.

Согласно информации журналистов «РБ Спорта», в трансфере футболиста заинтересованы несколько представителей чемпионата России. Сам Карничник хотел бы сменить команду в текущее трансферное окно.

Трудовое соглашение защитника с нынешним клубом рассчитано до середины 2026 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают его стоимость в один миллион евро.

За сборную Словении Карничник провел четыре поединка на чемпионате Европы - 2024 в Германии.