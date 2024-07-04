Генич сделал прогноз на матч Испания - Германия в четвертьфинале Евро

Футбольный комментатор Константин Генич высказался о предстоящем поединке между сборными Германии и Испании в четвертьфинале чемпионата Европы – 2024.
«Может быть любая драма, но голы должны быть и в те и другие ворота. Испания пока не пропускала от ноги чужого игрока. Немцы в обороне уязвимы. Мой прогноз на этот матч - обе забьют», - передает слова комментатора «РБ Спорт».
Матч между сборными Германии и Испании состоится в пятницу, 5 июля. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Победитель этого противостояния сыграет в полуфинале с Францией или Португалией.
Но удачи желаю сб. Испании!