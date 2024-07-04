Мор назвал сборную, которая его больше всего удивила на Евро

Экс-игрок московского «Спартака» Эдуард Мор отметил игру сборной Испании на проходящем в Германии чемпионате Европы – 2024.

«Больше всех меня удивила сборная Испании. Команда является самой яркой на Евро‑2024. Они не боятся предоставлять шанс молодым футболистам, которые оправдывают доверие», - высказался эксперт в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что сборная Испании заняла первое место в своей группе, одержав три победы. В 1/8 финала «красная фурия» уверенно разобралась с командой Грузии (4:1). В четвертьфинале турнира подопечные Луиса де ла Фуэнте сыграют против Германии.