Мендеш: «Мы все мотивированы перед матчем с Францией, это большая игра»

Защитник сборной Португалии Нуну Мендеш высказался перед четвертьфиналом Евро-2024 с Францией.

Встреча между Португалией и Францией пройдёт 5 июля, стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по московскому времени.

- Конечно, победа над Словенией придает сил команде, конечно, мы более уверены в себе после того матча. Мы не хотели доходить до пенальти, но нам удалось выиграть игру. Мы все мотивированы перед матчем с Францией, это большая игра, и мы хотим принести много радости нашим фанатам. Сделаем все возможное, чтобы это произошло.

Больше всего я ценю командный дух - мы здесь семья. Наш тренер хочет сделать так, чтобы игроки чувствовали себя хорошо, на поле и за его пределами. Он знает, в каком состоянии находятся игроки. Мартинес хорошо над этим работает, - сказал Мендеш перед матчем с Францией.