Полузащитник «Реала» сыграет вместо Рабио против Португалии в 1/4 финала Евро

В 1/4 финала чемпионата Европы – 2024 состоится встреча между сборными Франции и Португалии. Подопечные Дидье Дешама не смогут рассчитывать в этой встрече на полузащитника Андриена Рабио, получившего дисквалификацию за вторую желтую карточку.

Как информируют журналисты Lequipe, тренерский штаб «трехцветных» определился, кто из игроков заменит Рабио в составе. На поле выйдет полузащитник мадридского «Реала» Эдуардо Камавинга.

Матч сборных Португалии и Франции состоится в пятницу, 5 июня, на стадионе в Гамбурге. Начало поединка запланировано в 22:00 по московскому времени.