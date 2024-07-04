Непомнящий назвал три сборные, которые могут выиграть Евро

Российский тренер Валерий Непомнящий высказался о том, кто может стать победителем чемпионата Европы – 2024, проходящего в Германии.
«До старта чемпионата я назвал претендентами на финал испанцев, французов и немцев. А сейчас не знаю, надеюсь, что кто-то из них и будет в финале. Думаю, в финале победит кто-то из тройки Испания, Франция, Германия», - передает слова специалиста Sport24.
Напомним, что в четвертьфинале Евро сборная Испании встретится с Германией, а Франции будет противостоять Португалия. Победители этих противостояний встретятся в полуфинале престижного турнира.
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