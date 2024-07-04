Непомнящий назвал три сборные, которые могут выиграть Евро

«До старта чемпионата я назвал претендентами на финал испанцев, французов и немцев. А сейчас не знаю, надеюсь, что кто-то из них и будет в финале. Думаю, в финале победит кто-то из тройки Испания, Франция, Германия», - передает слова специалиста Sport24.