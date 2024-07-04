Мостовой назвал победителя матча Испания - Германия на Евро

Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой поделился мыслями о предстоящей встрече сборных Испании и Германии в четвертьфинале чемпионата Европы – 2024.

«Интрига будет сохраняться до первого забитого мяча. Если рассматривать шансы соперников, то я отдам предпочтение подопечным де ла Фуэнте. Поставлю на их победу, но не с крупным счетом», - передает слова эксперта «ВсеПроСпорт».

Напомним, что четвертьфинальный матч между немцами и испанцами состоится в пятницу, 5 июня. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Победитель сыграет в полуфинале с Францией или Португалией.