Педри: «Надеюсь, матч с Испанией будет последним в карьере Крооса»

Полузащитник сборной Испании Педри выразил надежду, что в пятницу хавбек сборной Германии Тони Кроос проведёт свой последний матч в карьере. Напомним, «красная фурия» как раз встретится с «бундестим». Кроос ещё весной объявил о том, что завершит профессиональную карьеру по окончании Евро-2024.

«Надеюсь, матч с Испанией будет последним в карьере Крооса. Он является легендой», – цитирует полузащитника издание Marca.

Напомним, Кроос за свою карьеру выигрывал со сборной Германии чемпионат мира, но европейское первенство немцу ещё не покорялось. Тони выходил в основном составе сборной Германии в каждом из четырёх матчей команды на Евро-2024.