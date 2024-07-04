Геркус назвал победителя матча Португалия - Франция

В рамках 1/4 финала чемпионата Европы – 2024 состоится поединок между сборными Франции и Португалии. Об этой встрече поделился бывший президент «Локомотива» Илья Геркус.

«Думаю, Франция. Она в целом помощнее. Сегодняшняя Португалия - уходящая натура. Поколение Криштиану и Пепе на финишной прямой. Атака у Дешама великолепная. Рано или поздно прорвет», - передает слова функционера «Спорт-Экспресс».

Поединок между Португалией и Францией состоится в пятницу, 5 июля, начало встречи запланировано в 22:00 по московскому времени.

Чемпионат Европы проходит на футбольных стадионах Германии с 14 июня по 14 июля.