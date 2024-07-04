«Реал» следит за игроком «Арсенала» на Евро-2024 - известно имя

Мадридский «Реал» нацелился на нового футболиста. По информации журналистов The Mirror, в поле зрения «королевского» клуба попал центральный защитник сборной Франции и лондонского «Арсенала» Вильям Салиба.

Скауты «сливочных» следят за выступлениями 23-летнего игрока на чемпионате Европы в Германии. Вместе с национальной командой Салиба прошел в четвертьфинал, где «трёхцветным» будет противостоять Португалия.

В прошедшем клубном сезоне защитник поучаствовал в 50 поединках «канониров». На счету французского футболиста два забитых мяча и одна результативная передача. На Евро-2024 Салиба провел четыре встречи.