Геркус заступился за Роналду, назвав его великим

Футбольный функционер Илья Геркус, который ранее являлся президентом московского «Локомотива», поделился мнением об игре форварда сборной Португалии Криштиану Роналду на Евро-2024.
«В 39 он прекрасно готов физически и уж точно не тянет команду вниз. Не понимаю, какие к нему вопросы. Роналду - великий! Нужно радоваться, что такой футболист по-прежнему выходит на поле», - передает слова Геркуса «Спорт-Экспресс».
Напомним, что на чемпионате Европы, который проходит в Германии, Роналду провел четыре поединка. 39-летний форвард отметился одной результативной передачей. В 1/4 финала Португалия встретится с Францией.
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