Геркус заступился за Роналду, назвав его великим

«В 39 он прекрасно готов физически и уж точно не тянет команду вниз. Не понимаю, какие к нему вопросы. Роналду - великий! Нужно радоваться, что такой футболист по-прежнему выходит на поле», - передает слова Геркуса «Спорт-Экспресс».