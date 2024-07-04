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Чемпионат Европы по футболу 2024

Геркус заступился за Роналду, назвав его великим

04 Июля 2024 • 10:18 Комментировать

Футбольный функционер Илья Геркус, который ранее являлся президентом московского «Локомотива», поделился мнением об игре форварда сборной Португалии Криштиану Роналду на Евро-2024.

«В 39 он прекрасно готов физически и уж точно не тянет команду вниз. Не понимаю, какие к нему вопросы. Роналду - великий! Нужно радоваться, что такой футболист по-прежнему выходит на поле», - передает слова Геркуса «Спорт-Экспресс».

Напомним, что на чемпионате Европы, который проходит в Германии, Роналду провел четыре поединка. 39-летний форвард отметился одной результативной передачей. В 1/4 финала Португалия встретится с Францией.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Сборная Португалии Илья Геркус ещё теги
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