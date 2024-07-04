Геркус назвал две сборные из 1/4 финала Евро, которые показали хороший футбол

Бывший президент московского «Локомотива» Илья Геркус поделился мнением об игре участников четвертьфинальной стадии чемпионата Европы – 2024. Функционер выделил две сборные, игра которых ему понравилась.

«Из фаворитов на этой стадии лишь Испания и Нидерланды показали хороший футбол. Остальные - страдали», - передает слова Геркуса «Спорт-Экспресс».

Напомним, что чемпионата Европы проходит на футбольных полях Германии с 14 июня по 14 июля. В четвертьфинале турнира сборная Испании встретится с командой Германии, а Нидерланды сыграют против Турции.