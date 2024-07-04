Геркус: «Мбаппе – не суперзвезда, это Гризманн номер два»

«Мбаппе выдавали много авансов. Называли лидером поколения. Конечно, Мбаппе - очень хороший игрок. Но не суперзвезда. Не из тех футбольных богов, которым мы поклонялись. Это Гризманн номер два», - передает слова Геркуса «Спорт-Экспресс».