Геркус: «Мбаппе – не суперзвезда, это Гризманн номер два»

Экс-президент столичного «Локомотива» Илья Геркус поделился мнением об игре нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе на чемпионате Европы – 2024.
«Мбаппе выдавали много авансов. Называли лидером поколения. Конечно, Мбаппе - очень хороший игрок. Но не суперзвезда. Не из тех футбольных богов, которым мы поклонялись. Это Гризманн номер два», - передает слова Геркуса «Спорт-Экспресс».
Напомним, что на чемпионате Европы Мбаппе провел три поединка и отметился лишь одним голом с пенальти.
В четвертьфинале сборная Франции сыграет против национальной команды Португалии. Встреча состоится завтра, 5 июля.
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