Экс-нападающий «Барселоны»: «Евро-2024 смертельно скучный»

Экс-форвард каталонской «Барселоны» Кристоф Дюгарри поделился мнением о качестве футбола на чемпионате Европы – 2024.
«Ожидалось, что мы увидим, как лучшие футболисты Европы будут радовать нас. Я думал, что сяду перед телевизором и получу наслаждение от турнира. Но чемпионат получается смертельно скучным», - передает слова Кристофа RMC Sport.
Напомним, что Евро проходит на футбольных полях Германии в период с 14 июня по 14 июля. На турнире настала пора матчей четвертьфинальной стадии. Были сформированы следующие пары: Испания – Германия, Португалия – Франция, Англия – Швейцария и Нидерланды – Турция.
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