Таранов оценил выступление Турции на Евро-2024

Бывший российский футболист Иван Таранов поделился мнением о выходе сборной Турции в четвертьфинал чемпионата Европы – 2024.
«Для турок выход в 1/4 финала - это большой праздник. Но если голландцы смогут показать силовой футбол с высокими скоростями, то у Турции будет мало шансов», - приводит слова Таранова «Чемпионат».
Напомним, что в рамках 1/8 финала чемпионата Европы сборная Турции переиграла команду Австрии со счетом 2:1. Четвертьфинальный поединок против Нидерландов состоится в субботу, 6 июля. Начало запланировано в 22:00 по московскому времени.
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