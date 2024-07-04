Гюндоган рассказал, что думает об игре 16-летнего Ямаля

Хавбек сборной Германии Илкай Гюндоган поделился мнением о 16-летнем нападающем сборной Испании Ламине Ямале.
«В свои 16 лет Ламин выступает на очень высоком уровне. Просто наслаждение наблюдать за тем, какой зрелый футбол он демонстрирует. Конечно, ему еще есть чему поучиться. Но в свои годы он уже многое умеет», - передает слова Гюндогана пресс-служба УЕФА.
Сборные Германии и Испании встретятся в четвертьфинале чемпионата Европы – 2024. Поединок состоится завтра, 5 июля. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.
Евро проходит в Германии с 14 июня по 14 июля.
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