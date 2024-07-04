Гюндоган рассказал, что думает об игре 16-летнего Ямаля

«В свои 16 лет Ламин выступает на очень высоком уровне. Просто наслаждение наблюдать за тем, какой зрелый футбол он демонстрирует. Конечно, ему еще есть чему поучиться. Но в свои годы он уже многое умеет», - передает слова Гюндогана пресс-служба УЕФА.