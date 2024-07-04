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Чемпионат Европы по футболу 2024

Гюндоган рассказал, что думает об игре 16-летнего Ямаля

04 Июля 2024 • 09:16 Комментировать

Хавбек сборной Германии Илкай Гюндоган поделился мнением о 16-летнем нападающем сборной Испании Ламине Ямале.

«В свои 16 лет Ламин выступает на очень высоком уровне. Просто наслаждение наблюдать за тем, какой зрелый футбол он демонстрирует. Конечно, ему еще есть чему поучиться. Но в свои годы он уже многое умеет», - передает слова Гюндогана пресс-служба УЕФА.

Сборные Германии и Испании встретятся в четвертьфинале чемпионата Европы – 2024. Поединок состоится завтра, 5 июля. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Евро проходит в Германии с 14 июня по 14 июля.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии Сборная Испании Илкай Гюндоган Ламин Ямаль ещё теги
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