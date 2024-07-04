Кроос отреагировал на сравнения с Родри

Хавбек сборной Германии Тони Кроос прокомментировал сравнения с полузащитником национальной команды Испании Родри Эрнандесом.
«Родри – топ-футболист. Разница между нами в том, что он играет явной «шестеркой», а я больше предпочитаю действовать на полуфлангах. Мы играем на разных позициях, но в целом есть что-то общее между нами», - передает слова полузащитника Bayern & Germany.
В рамках 1/4 финала чемпионата Европы сборная Германии встретится с Испанией. Поединок состоится в пятницу, 5 июля. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.
Финал Евро пройдет 14 июля.
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