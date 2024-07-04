Экс-форвард петербургского «Зенита» Андрей Аршавин назвал лучший гол 1/8 финала чемпионата Европы – 2024.
«Гол Беллингема лучший в 1/8 финала Евро‑2024 и по важности, и по таймингу. Этот гол теперь на полвека будет в истории Англии. Особенно если они первое место займут», - высказался эксперт в эфире телеканала «Матч ТВ».
Беллингем забил ударом через себя на последней минуте матча 1/8 финала Евро против Словакии. Благодаря этому мячу основное время встречи завершилось вничью со счетом 1:1. В овертайме Англия забила еще один гол и вышла в четвертьфинал турнира, где встретится со Швейцарией.
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