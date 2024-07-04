Англия изменит тактику в матче 1/4 финала Евро-2024

Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт намерен изменить тактику своей команды на матч 1/4 финала чемпионата Европы против Швейцарии. Об этом стало известно журналистам The Telegraph.

Перед четвертьфиналом специалист наигрывает схему с тремя защитниками. Это трио могут составить Кайл Уокер, Джон Стоунс и Эзри Конса. Напомним, что встречу со швейцарцами пропустит основой защитник «трёх львов» на турнире Марк Гехи.

Напомним, что в 1/8 финала сборная Англии одержала волевую победу над Словакией со счетом 2:1. Четвертьфинальное противостояние со Швейцарией состоится в субботу, 6 июля.