Игрок Португалии ответил на вопрос, как остановить Мбаппе

«Вы на полном серьезе спрашиваете об этом? Он не будет играть на моем фланге. Если же его поставят на мою бровку, то я буду готов. Я тренируюсь каждый день для таких противостояний. Наша команда в полной готовности подходит к этому матчу», - передает слова футболиста RMC Sport.