Игрок Португалии ответил на вопрос, как остановить Мбаппе

Защитник сборной Португалии Нуну Мендеш высказался о звездном нападающем национальной команды Франции Килиане Мбаппе перед матчем в четвертьфинале чемпионата Европы – 2024.
«Вы на полном серьезе спрашиваете об этом? Он не будет играть на моем фланге. Если же его поставят на мою бровку, то я буду готов. Я тренируюсь каждый день для таких противостояний. Наша команда в полной готовности подходит к этому матчу», - передает слова футболиста RMC Sport.
Матч между сборными Португалии и Франции состоится завтра, 5 июля, стартовый свисток на стадионе в Гамбурге прозвучит в 22:00 по московскому времени.
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