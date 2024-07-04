Роналду встретился с неизлечимо больным мальчиком после победы над Словенией

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду встретился с неизлечимо больным мальчиком после поединка против Словении (0:0, 3:0 по пенальти) в 1/8 финала чемпионата Европы – 2024.

Как информирует HR3, 39-летний нападающий пообщался с мальчиком в подтрибунном помещении и сделал с ним фотографию. Также Криштиану поставил свой автограф на мяче, футболке и кепке.

На чемпионате Европы Роналду поучаствовал в четырех встречах, в которых отметился лишь одной результативной передачей.

В ¼ финала Евро сборной Португалии будет противостоять команда Франции. Встреча состоится 5 июля в Гамбурге.