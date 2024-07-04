Аршавин выделил четырёх футболистов сборной Грузии на Евро-2024

Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин поделился мнением о выступлении национальной команды Грузии на чемпионате Европы – 2024, проходящем в Германии.

«Грузии удалось показать себя за счёт четверых футболистов. Это вратарь, Хвича, Микаутадзе и Кочорашвили. Дисциплина Саньоля. Вот эти факторы позволили Грузии победить Португалию», - поделился мнением Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что сборная Грузии победила Португалию на групповой стадии с счетом 2:0. Этот успех позволил подопечным Вилли Саньоля пробиться в плей-офф чемпионата Европы. В матче 1/8 финала грузинская команда потерпела поражение от Испании со счетом 1:4.