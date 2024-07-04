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Чемпионат Европы по футболу 2024

В сборной Германии ввели запрет перед матчем с Испанией

04 Июля 2024 • 08:05 Комментировать (1)

Тренерский штаб сборной Германии во главе с Юлианом Нагельсманном ввел запрет для футболистов. Как стало известно журналистам Bild, игрокам запрещено видеться со своими женами и девушками до завершения чемпионата Европы.

Изначально вторым половинкам футболистов было разрешено посещать тренировочную базу команды, однако теперь доступ закрыт. Нагельсманн считает, что эти встречи будут отвлекать сборную перед решающими матчами домашнего турнира.

В четвертьфинале Евро сборной Германии будет противостоять национальная команда Испании. Встреча состоится 5 июля и начнется в 19:00 по московскому времени.

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Сборная Германии Сборная Испании Юлиан Нагельсманн ещё теги
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ВетерПеремен
04 Июля 2024 в 08:44
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