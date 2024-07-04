Аршавин - о нападающем с Евро-2024: «Это Ибрагимович помноженный на Криштиану Роналду»

Экс-нападающий лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин поделился мнением о центральном форварде сборной Австрии Марко Арнаутовиче после матча с Турцией в плей-офф чемпионата Европы – 2024.
«Арнаутович по своему эго - это Ибрагимович помноженный на Криштиану Роналду. Если бы был другой нападающий, может, не такой классный, было бы получше», - поделился мнением эксперт в эфире телеканала «Матч ТВ».
Напомним, что сборная Австрии вылетела с чемпионата Европы, уступив Турции со счетом 1:2. В четвертьфинале турнира турецкая команда встретится с Нидерландами. Поединок состоится в субботу, 6 июля.
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