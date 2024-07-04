Талалаев высказался о слезах Криштиану Роналду

«Мне сложно судить, потому что я сам достаточно эмоциональный. С точки зрения эмоций мне реакция Роналду понятна. А красиво это или некрасиво - это футбол. Кому‑то нравится, кому‑то нет», - поделился мнением Талалаев в эфире телеканала «Матч ТВ».