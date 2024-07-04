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Чемпионат Европы по футболу 2024

Талалаев высказался о слезах Криштиану Роналду

04 Июля 2024 • 07:52 Комментировать

Экс главный тренер подмосковных «Химок» Андрей Талалаев высказался о слезах нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду во время матча 1/8 финала Евро против Словении (0:0, 3:0 пен.).

«Мне сложно судить, потому что я сам достаточно эмоциональный. С точки зрения эмоций мне реакция Роналду понятна. А красиво это или некрасиво - это футбол. Кому‑то нравится, кому‑то нет», - поделился мнением Талалаев в эфире телеканала «Матч ТВ».

На чемпионате Европы – 2024 Роналду провел четыре матча и не отметился забитыми мячами. В четвертьфинальном поединке сборная Португалии сыграет против Франции. Матч состоится 5 июля.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Сборная Португалии Андрей Талалаев ещё теги
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