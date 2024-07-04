Аршавин: «Криштиану Роналду выглядит как девочка»

«Для меня он выглядит как девочка. Мне кажется, он больше плачет не потому, что он плачет, а потому что знает, что его снимут на камеру и об этом будут говорить. У меня такое мнение», - поделился мнением эксперт в эфире телеканала «Матч ТВ».