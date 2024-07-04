Аршавин: «Криштиану Роналду выглядит как девочка»

Экс-нападающий сборной России и петербургского «Зенита» Андрей Аршавин высказался об эмоциональном поведении португальского форварда Криштиану Роналду на чемпионате Европы – 2024.
«Для меня он выглядит как девочка. Мне кажется, он больше плачет не потому, что он плачет, а потому что знает, что его снимут на камеру и об этом будут говорить. У меня такое мнение», - поделился мнением эксперт в эфире телеканала «Матч ТВ».
Напомним, что в овертайме матча против Словении Криштиану не смог реализовать пенальти. После этого момента 39-летний футболист расплакался, его успокаивали партнеры по команде.
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