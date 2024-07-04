Неймар сделал выбор между Роналду и Месси

Известный бразильский форвард Неймар сыграл в блиц «выбери лучшего футболиста».

Во время опроса ему нужно было сделать выбор между Криштиану Роналду и Роналдиньо. Немного задумавшись, он отдал предпочтение португальскому форварду. Однако затем сразу же предпочел КриРо аргентинца Лионеля Месси.

Напомним, что в настоящий момент Роналду выступает на чемпионате Европы, а Месси играет на Кубке Америки. Сборная Португалии вышла в четвертьфинал, где померяется силами с национальной командой Франции. Что касается Аргентины, то «альбиселесте» в плей-офф Копа Америка сыграют со сборной Эквадора.