Талалаев назвал победителя Евро-2024

Бывший наставник подмосковных «Химок» Андрей Талалаев рассказал о том, кто станет триумфатором чемпионата Европы – 2024 перед четвертьфинальными матчами.

«Финал: Англия - Испания. И Джуд Беллингем с компанией становятся чемпионами», - высказал свое мнение российский специалист в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что чемпионат Европы проходит на футбольных полях Германии с 14 июня по 14 июля. В четвертьфинале престижного турнира сформированы следующие пары: Испания – Германия, Португалия – Франция, Англия – Швейцария, Нидерланды – Турция. Поединки пройдут 5 и 6 июля.