В сборной Франции высказались о Мбаппе

Тренер сборной Франции Ги Стефан высказался о состоянии нападающего Килиана Мбаппе в преддверии встречи против национальной команды Португалии в рамках ¼ финала чемпионата Европы 2024 года.

«Мы преуменьшили его травму носа. У Килиана был изнурительный сезон. Сейчас он очень собран во всем, где может привнести что-то полезное», - передает слова специалиста Lequipe.

Мбаппе получил перелом носа в поединке стартового тура групповой стадии против Австрии (1:0). Из-за этого нападающий вынужден играть в защитной маске.

В рамках ¼ финала чемпионата Европы сборная Франции сыграет против Португалии. Встреча состоится в Гамбурге 5 июля и начнется в 22:00 мск.