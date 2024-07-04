Мендеш рассказал, какой подарок сборная Португалии хочет сделать Роналду

Защитник сборной Португалии Нуну Мендеш высказался о главной звезде национальной команды – 39-летнем форварде Криштиану Роналду.
«Может ли нас мотивировать то, что для Криштиану это последнее Евро в карьере? Конечно, это его последний чемпионат Европы, и мы сделаем все для того, чтобы принести ему трофей в качестве подарка», - передает слова футболиста A Bola.
Напомним, что в 1/8 финала сборная Португалии с трудом одолела Словению в серии послематчевых пенальти. В рамках четвертьфинала чемпионата Европы подопечные Роберто Мартинеса встретятся с командой Франции. Игра пройдет 5 июля.
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