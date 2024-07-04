Мусиала оценил силу сборной Испании

Джамал Мусиала, представляющий «Баварию» и сборную Германии, поделился мнением об уровне сборной Испании.

Немецкая национальная команда встретится с испанцами в четвертьфинале чемпионата Европы. Поединок состоится 5 июля.

«Нас ждёт очень трудная игра. Обе команды обладают качествами, необходимыми для выхода в финал. Нам нужно быть уверенными в своих силах, в победе, подталкивать друг друга.

У испанцев много опасных игроков. Можно назвать Нико Уильямса, Ламина Ямаля, Педри – все они способны решить исход матча в одиночку. Но у нас тоже есть такие игроки, поэтому мы должны сохранять уверенность», – заявил в интервью журналисту Керри Хау 21-летний атакующий полузащитник сборной Германии.