Мусиала: «Не думаю о награде лучшему игроку Евро-2024»

Полузащитник сборной Германии Джамал Мусиала считается одним из главных претендентов на приз лучшему игроку чемпионата Европы.

Феноменальный дриблинг 21-летнего футболиста «Баварии» – одно из главных атакующих оружий команды Юлиана Нагельсманна на домашнем для неё Евро-2024. Более того, Мусиала успевает и забивать – на его счету уже три гола в рамках турнира.

«Награда лучшему игроку Евро? Я не думаю об этом. Просто хочу продолжать в том же духе, выкладываться на 100% и помогать команде. Главная цель – выиграть турнир, за этим последуют и индивидуальные награды. Сейчас я сосредоточен на матче с Испанией, на победе и выходе в полуфинал», – цитирует Bayern & Germany Мусиалу.