Нико Уильямс – о будущем: «Не хочу ничего слышать, пока идёт Евро»

Вингер «Атлетика» Бильбао и сборной Испании Нико Уильямс полностью сосредоточен на чемпионате Европы.

Впечатляющая игра 21-летнего футболиста на Евро-2024 лишь усилило ажиотаж вокруг его персоны на трансферном рынке. В числе претендентов на испанца фигурируют «Барселона», «Челси» и другие гранды европейского футбола.

«Моё будущее? Я сказал своему агенту, что не хочу ничего об этом слышать, пока идёт Евро», – приводит Barca Universal слова Уильямса, пообщавшегося с журналистами в преддверии матча 1/4 финала против сборной Германии, который состоится 5 июля.

В активе Нико один забитый гол и одна результативная передача в трёх поединках за сборную Испании на чемпионате Европы.