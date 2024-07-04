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Чемпионат Европы по футболу 2024

Фоден высказался о несовместимости с Беллингемом в сборной Англии

04 Июля 2024 • 02:18 Комментировать
Англия
...
Швейцария
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06.07 19:00

Футболист «Манчестер Сити» Фил Фоден ответил на вопрос об игре в связке с Джудом Беллингемом в сборной Англии.

Согласно распространённому мнению, звёздные атакующие полузащитники несовместимы, из-за чего Гарету Саутгейту приходится жертвовать кем-то из них. Фоден не может проявить себя на позиции слева в атаке, в то время как его место в центре под нападающим занимает как раз Беллингем.

«Я не согласен с тем, что мы с Джудом не можем играть вместе в сборной Англии. Я чувствую, что это может сработать в решающих матчах», – цитирует City Xtra Фодена.

6 июля англичане проведут поединок четвертьфинала Евро-2024 со сборной Швейцарии.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Сити Сборная Англии Гарет Саутгейт евро-2024 Фил Фоден Джуд Беллингем ещё теги

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