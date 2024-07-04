Фоден высказался о несовместимости с Беллингемом в сборной Англии

Футболист «Манчестер Сити» Фил Фоден ответил на вопрос об игре в связке с Джудом Беллингемом в сборной Англии.

Согласно распространённому мнению, звёздные атакующие полузащитники несовместимы, из-за чего Гарету Саутгейту приходится жертвовать кем-то из них. Фоден не может проявить себя на позиции слева в атаке, в то время как его место в центре под нападающим занимает как раз Беллингем.

«Я не согласен с тем, что мы с Джудом не можем играть вместе в сборной Англии. Я чувствую, что это может сработать в решающих матчах», – цитирует City Xtra Фодена.

6 июля англичане проведут поединок четвертьфинала Евро-2024 со сборной Швейцарии.