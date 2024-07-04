Мусиала рассказал, как Нагельсманн помогает ему раскрыться в сборной Германии

Полузащитник сборной Германии и «Баварии» Джамал Мусиала считает, что Юлиану Нагельсманну удалось найти к нему подход.

21-летний футболист – один из важнейших исполнителей в построениях рулевого Бундестим на домашнем Евро-2024. Представитель «Баварии» отметился тремя забитыми мячами в четырёх поединках турнира.

«Нагельсманн доверяет мне, обеспечивает свободу. Мне это необходимо, чтобы следовать своим инстинктам на поле, действовать свободно, иметь возможность допускать ошибки. Работа в обороне важна, но важна и свобода – и тренер даёт её мне. У нас сложились хорошие взаимоотношения в «Баварии», которые сохраняются и в сборной. Весь тренерский штаб вносит серьёзный вклад, что очень помогает», – поведал в беседе с журналистом Керри Хау лидер сборной Германии.