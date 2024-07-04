Кукурелья: «Я уговариваю Нико Уильямса перейти в «Челси»

Левый защитник сборной Испании и «Челси» Марк Кукурелья заявил, что подталкивает Нико Уильямса к переходу в свой клуб.

21-летний вингер «красной фурии», выступающий за «Атлетик» Бильбао, считается трансферной целью ряда грандов европейского футбола, но главным претендентом на испанца давно называют «Барселону».

«Для «Барселоны» это было бы отличное приобретение, но всё зависит от его собственного желания. Я уговариваю его перейти в «Челси». Выбор за ним самим. Нико очень молод, но уже достаточно опытен. Думаю, он станет выдающимся игроком», – цитирует Sport Кукурелью.

Напомним, в контракте Нико Уильямса с «Атлетиком» прописан пункт отступных в размере чуть менее 60 млн евро.