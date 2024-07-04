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Чемпионат Европы по футболу 2024

Кукурелья: «Я уговариваю Нико Уильямса перейти в «Челси»

04 Июля 2024 • 01:52 Комментировать
Испания
...
Германия
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05.07 19:00

Левый защитник сборной Испании и «Челси» Марк Кукурелья заявил, что подталкивает Нико Уильямса к переходу в свой клуб.

21-летний вингер «красной фурии», выступающий за «Атлетик» Бильбао, считается трансферной целью ряда грандов европейского футбола, но главным претендентом на испанца давно называют «Барселону».

«Для «Барселоны» это было бы отличное приобретение, но всё зависит от его собственного желания. Я уговариваю его перейти в «Челси». Выбор за ним самим. Нико очень молод, но уже достаточно опытен. Думаю, он станет выдающимся игроком», – цитирует Sport Кукурелью.

Напомним, в контракте Нико Уильямса с «Атлетиком» прописан пункт отступных в размере чуть менее 60 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Барселона Атлетик Бильбао Сборная Испании Марк Кукурелья Нико Уильямс трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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