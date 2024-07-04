Леманн высмеял испанскую сборную

Бывший немецкий голкипер Йенс Леманн известен своим достаточно крутым нравом, но также он и за словом в карман не лезет. В этот раз он решил высказаться в преддверии матча между сборными Германии и Испании в четвертьфинале чемпионата Европы. Комментарий Леманна оказался из серии так называемого «трэш-токинга».

- Сборная Испании, технически, может быть лучше нашей. Но они маленькие и хлипенькие. Это молодая команда с отсутствием опыта на международном уровне, - заявил Леманн в эфире телеканала Welt TV.

Напомним, что сборные Германии и Испании сразятся между собой пятого июля.