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Чемпионат Европы по футболу 2024

Фоден: «Я не был лучшим игроком АПЛ, раз не могу показать себя на Евро»

04 Июля 2024 • 01:43 Комментировать
Англия
...
Швейцария
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06.07 19:00

Полузащитник сборной Англии и «Манчестер Сити» Фил Фоден признался, что недоволен своей игрой на Евро-2024.

24-летний лидер «горожан» был признан лучшим игроком минувшего розыгрыша Премьер-лиги, однако в цветах национальной команды не слишком похож на себя. В четырёх матчах чемпионата Европы атакующий хавбек ни разу не отметился результативным действием.

«В этом сезоне я показал, что могу играть в центре, влиять на ход матчей, больше забивать. Я всегда считал себя игроком середины поля.

Не буду врать, я немного расстроен [своей игрой на Евро-2024]. Я хочу показывать лучшую игру за сборную Англии, но у меня не всегда получается. Важно сохранять позитивный настрой.

Я не был лучшим игроком АПЛ, если не могу проявить себя на Евро. Успех в сборной всегда был моей целью», – передаёт журналист Сами Мокбель слова Фодена.

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