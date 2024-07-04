Фоден: «Я не был лучшим игроком АПЛ, раз не могу показать себя на Евро»

Полузащитник сборной Англии и «Манчестер Сити» Фил Фоден признался, что недоволен своей игрой на Евро-2024.

24-летний лидер «горожан» был признан лучшим игроком минувшего розыгрыша Премьер-лиги, однако в цветах национальной команды не слишком похож на себя. В четырёх матчах чемпионата Европы атакующий хавбек ни разу не отметился результативным действием.

«В этом сезоне я показал, что могу играть в центре, влиять на ход матчей, больше забивать. Я всегда считал себя игроком середины поля.

Не буду врать, я немного расстроен [своей игрой на Евро-2024]. Я хочу показывать лучшую игру за сборную Англии, но у меня не всегда получается. Важно сохранять позитивный настрой.

Я не был лучшим игроком АПЛ, если не могу проявить себя на Евро. Успех в сборной всегда был моей целью», – передаёт журналист Сами Мокбель слова Фодена.